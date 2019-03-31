ASELSAN’a çevre ödülü
Savunma sanayii devi ASELSAN, dünyanın önde gelen çevre girişimlerinden Karbon Saydamlık Projesi’nde (Carbon Disclosure Project-CDP) ödül aldı.31 Mart 2019 Pazar 10:14
Savunma sanayii devi ASELSAN, dünyanın önde gelen çevre girişimlerinden Karbon Saydamlık Projesi’nde (Carbon Disclosure Project-CDP) ödül aldı. Ödül, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş’a takdim edildi. CDP, şirketlerin iklim stratejilerini ortaya koymalarına ve yenilemelerine imkân tanıyor. Türkiye’den BİST-100 firmalarının katıldığı projede ASELSAN, küresel ve ülke ortalamasının üstünde performans göstererek puanını B seviyesinden A- seviyesine çıkarmayı başardı.
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