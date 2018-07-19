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ASELSAN yönetimine atama

ASELSAN Yönetim Kurulu, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığına Prof. Dr. Sezai Elagöz’ün atanmasına karar verdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:51
ASELSAN yönetimine atama

ASELSAN Yönetim Kurulu, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığına Prof. Dr. Sezai Elagöz’ün atanmasına karar verdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi  Elagöz’ün, malzeme fiziği, nanoteknoloji, yoğun madde fiziği konularında çalışmaları bulunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:51
  1. Sivas
  2. ASELSAN Yönetim Kurulu

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