ASELSAN ve Roketsan bombayı bıraktı: Milyon dolarlık anlaşama imzalandı! Gündemi altüst edecek!
ASELSAN 18.8 milyon dolarlık yeni bir yurtdışı satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Aselsan, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsıyor. Türkiye'nin savunma sanayii alanında devrim yapmasına neden olan Baykar dışında Aselsan ve Roketsan bomba bir adım atmaya hazırlanıyor. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. ASELSAN ve Roketsan arasında elektro-optik sistemi tedariki: Bahse konu anlaşmanın teslimat süreci ile ilgili bilgi verilmezken sözleşmenin toplam bedelinin 11 milyon 900 bin dolar olduğu aktarıldı.
ASELSAN ve Roketsan arasında elektro-optik sistemi tedariki ile ilgili toplam bedeli 11 milyon 900 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve Roketsan arasında elektro-optik sistemi tedariki ile ilgili toplam bedeli 11 milyon 900 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca ASELSAN'ın bir Asya ve bir Avrupa ülkesinin son kullanımına yönelik atış kontrol sistemlerini kapsayan toplam bedeli 10 milyon 714 bin 910 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
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