Türkiye'nin savunma sanayiindeki müthiş başarısı: Yunanistan'da balistik füzesi olay oldu! Büyük panik!

Türkiye'nin yeni nesil balistik füzesi Tayfun, komşu Yunanistan'da panik yaratıyor. Yunan basınına göre, Türkiye, Doğu Akdeniz'de çeşitli planlara sahip; bu nedenle de 2023 yaz dönemi 1974'ten bu yana olan 'en sıcak yaz' olacak.

Türkiye'nin son dönemlerde savunma sanayiindeki başarıları Yunanistan'ı panikletiyor. Yerli ve milli üretim olan Tayfun balistik füzesini ele alan bir Kıbrıslı analist ve Yunan gazetesi, hem Tayfun hem de diğer insansız araçlarıyla Türkiye'nin Yunanistan adalarını ve altyapılarını kolaylıkla alt edebileceğinden bahsetti.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılarla geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.

2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişimleri takip edenlerin başında ise Yunanistan geliyor.

Bir Yunan kanalına konuşan ve Türklerin gizli planını ifşa ettiğini iddia eden Kıbrıslı bir analist Türkiye'nin Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

Analist Yannos Charalambidis Simerini, "Türkiye'nin Küçük Asya kıyıları için çeşitli planları var" dedi.

Simerini'nin iddialarını gazetesine taşıyan Pentapostagma ise bunun gerekçesi olarak ROKETSAN tarafından üretilen ve dünyada oldukça ilgi gören Tayfun Balistik Füzesi'ni gösterdi.

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Haberde, "Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'da yeni gelişmeler yaşanıyor. ROKETSAN'ın açıklamasına göre Tayfun ile ilgili çok güzel haberler geliyor" denildi.

Gazetenin yorumuna göre Türkiye, Doğu Akdeniz'de çeşitli planlara sahip; bu nedenle de 2023 yaz dönemi 1974'ten bu yana olan 'en sıcak yaz' olacak.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin ürettiği insansız araçlara da dikkat çeken Pentapostagma, "Türkiye, Yunan adalarının karşısında insansız tekneler ve mini denizaltılar ile Küçük Asya kıyılarında üsler yapmayı planlıyor, hatta Yunan altyapısını insan olmadan vurabilir bile" dedi.

Öte yandan Tayfun balistik füzesi ya da insansız araçları Yunanistan'ın iddia ettiği gibi Yunan adalarının işgali için üretilmiş araçlar değil. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık Yunanistan'ın hukuksuz bir biçimde yıllardır gerçekleştirdiği ihlallerden kaynaklanıyor.

TAYFUN'UN ÖZELLİKLERİ

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapıldı.

Füzenin en önemli bileşenlerinden olan roket motorları ve yakıtları, tamamen ROKETSAN mühendisleri tarafından milli imkanlarla geliştirildi.

BALİSTİK FÜZELER NEDEN ÖNEMLİ?

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

Bu durum Yunanistan'ın Tayfun'u ilk defa ele alışı değil. Geçtiğimiz yıllarda da benzer haberlere Yunan medyasında yer verilmişti. Özellikle Tayfun'un ikinci atışı komşuda dikkat çekmişti.

akşama göre: Yunan gazetesi iEidiseis'te "Türkiye'de aynı yerden ikinci atış" denileren Tayfun'la ilgili bilgilere yer verilmişti.

Başka bir Yunan gazetesi olan Proto Thema'da da Türkiye'de Tayfun'un ikinci kez atıldığı ifade edilmişti.

Investing-com ise "Türkiye, kısa menzilli balistik füze Tayfun'u denedi" başlıklı bir haberine yer vermişti.

In.gr ROKETSAN'ın yayımladığı yeni videoya haberinde yer vererek "Türkiye, ilk kısa menzilli balistik füzesini geçen ay ikinci kez ateşledi" sözlerine yer vermişti.

Haberde aynı zamanda Tayfun'un niçin Sinop değil de Rize'de ateşlendiği de sorulmuştu. Gazete, Türkiye'nin Sinop'ta genelde uzun menzilli füzeleri ateşlediğini ifade etmişti.

Aynı zamanda Tayfun balistik füzesinin seri üretime geçildiğini de söylenerek, "Bu füzeler konvansiyonel, nükleer, kimyasal ve biyolojik savaş başlıklarının tamanını taşıyabilir" denilmişti.