iPhone 15 Pro'nun herkesi heyecanlandıran olası renk seçeneği, eylem düğmesi: Dışı gümüş ile siyah geliyor!

iPhone 15 Pro modellerindeki tasarım değişikliklerinden biri olması beklenen yeni Eylem düğmesi, Apple’ın fiziksel düğmelerden katı hal düğmelere geçişini simgelemesinden dolayı önemli bir değişiklik olarak kabul ediliyor.

Eylem düğmesi hakkında o kadar fazla sızıntı ve söylenti bulunuyor ki, henüz Apple herhangi bir doğrulama yapmamış olsa da neredeyse kesin olarak karşımıza çıkacağı kabul ediliyor. iPhone üreticisinin, birkaç hafta sonra düzenlenecek olan etkinliğe kadar yeni iPhone serisi ile ilgili hiçbir detayı doğrulamayacağı da aynı şekilde kesin. Ancak, Apple’ın son iOS 17 beta sürümü, bu büyük tasarım değişikliğine işaret eden kanıtlar içeriyor gibi görünüyor.

9to5Mac’in bildirdiğine göre iOS 17 beta 7, kullanıcının Sessiz Modu açıp kapatması için dokunsal geri bildirim modelleri ekliyor. Bu modeller, kullanıcı sesli ve sessiz modlar arasında geçiş yaptığında iPhone 15’in daha belirgin şekilde titremesini sağlayacak.

Mevcut sessize alma geçişinin nasıl çalıştığı düşünülürse, bunun iOS 17 ile beklenen bir yenilik olacağı söylenebilir. Eğer telefonunuzu çoğunlukla tek bir modda tutuyorsanız, telefonun durumunu öğrenmek için dokunsal bir geri bildirime ihtiyaç duymayabilirsiniz ve Sessiz geçişinin rengine bakmanız yeterlidir. Turuncu rengi görürseniz telefonun sesi kapatılmıştır.

Ancak bir Eylem düğmesi mevcut olduğunda görsel göstergeler almayacağınız için, Apple’ın ekran göstergesiyle birleştirilmiş bir tür dokunsal geri bildirim sağlaması gerekecek. Ayrıca iOS 16’da bu ekran göstergesi zaten bulunuyor ve görmek için telefonu sessize alırken/sesi açarken Dinamik Ada’ya bakmanız yeterli. chip'e göre: Yine de dokunsal geri bildirim, ekrana bakmadan telefonu sessize almanıza/sesi açmanıza olanak tanıyabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, bu Eylem düğmesinin işlevleri özelleştirilebilecek gibi gözüküyor. Son iOS 17 kod keşifleri, Kamera uygulamasını açmak, Erişilebilirlik özelliklerine erişmek, el fenerini açmak, Odak Modlarını tetiklemek ve diğer işlemler için Eylem düğmesini kullanabileceğinizi gösteriyor. Ancak Apple bu listeye birkaç farklı özellik daha ekleyebilir.

Öte yandan haklarında bilinmesi gereken tüm detaylara burada yer verdiğimiz iPhone 15 ailesinin üst seviye üyeleri 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra, paslanmaz çelik yerine yüksek sağlamlığa sahip titanyum çerçeve ile gelecek ve iddialara göre Apple bu yıl kişilere mavi ve gri renk seçeneklerini sunacak.

GÜMÜŞ VE SİYAH OLACAK!

Bu titanyumun albenisini artıracak yeni seçenekler direkt olarak 14 Pro’lardaki mor renklerin yerini alacak, yüksek ihtimalle 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra için sunulacak diğer seçenekler gümüş ile siyah olacak. Sağlam kaynaklara göre altta yer alan 15 ve 15 Plus modelleri ise siyah, yeşil, mavi, sarı ve pembe renklerde alınabilecek, Apple tüm aileye 2024 içerisinde yeni bir renk daha ekleyecek.

Bu arada aile eğer kaçırdıysanız Avrupa Birliği kararının etkisiyle sonunda USB-C portuna sahip olacak. Bu bağlamda Apple’ın telefonların yanında gövde renklerine uyumlu ve örgülü USB-C kablosu vereceği aktarılıyor. Bu örgülü yapı sayesinde dayanıklı olacak renkli kablolardan 15 Pro ve 15 Pro Max’i de mahrum bırakmayacak teknoloji devi Apple, bildiğimiz kadarıyla “Pro” modellerde daha yüksek aktarım hızlarına imkan tanıyacak Thunderbolt desteğini de verecek.