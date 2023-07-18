ASELSAN üretecek! Yeni hamle, düşmanı kör edecek: Hücumbotlar için sistem, ARDA AESA Radarı! Türkiye'ye ilan etti

ASELSAN, hücumbotlara yönelik olarak ARDA AESA Arama Radarı’nı geliştiriyor. ARDA’ya ilk defa 2023 Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde ASELSAN’ın radar yol haritası sunumunda yer verilmişti. ASELSAN dergisinin 116. sayısında ilk defa görselleri paylaşılan ARDA’nın sabit konfigürasyonda olacağı değerlendiliyor.

İki eksende elektronik tarama yapabilen ARDA; 3 boyutlu arama radarı, katı hal gönderme/alma modülleri, gelişmiş sayısal işaret işleme mimarisi, darbe sıkıştırma özelliği, çoklu hedef takibi, elektronik huzme stabilizasyonu, kısa reaksiyon süresi, gelişmiş elektronik korunma teknikleri gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Hücumbot ve benzeri platformların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirme çalışmaları devam eden ARDA, ihtiyaca ve gelişen tehdit ortamına göre hızla uyumlandırılabilecek yazılım ve donanım mimarisiyle öncelikli hedefler için yüksek hızda iz güncelleme, top angajmanı için yüksek hassasiyette konum bilgisi sağlama yetenekleri, hızlı bakım/ onarım imkânı, düşük ömür-devir maliyeti ile ön plana çıkacak.

İ sınıfı fırkateynler için HİSAR-D RF Atış Kontrol Sistemi!

MİDLAS Dikey Atım Sistemi entegre edilen TCG İSTANBUL’da ve sonraki gemilerde kullanılacak olan HİSAR-D RF AKS, HİSAR projesi kapsamında Kara Kuvvetleri için geliştirilen atış kontrol sistemi baz alınarak geliştirildi.

defenceturk'e göre: Kara tipi atış kontrol sistemine göre farklar bulunduran HİSAR-D RF AKS, gemisavar füzeler gibi denizde karşılaşılma olasılığı yüksek hedefler ve HAVELSAN ADVENT SYS için bir dizi optimizasyonu içeriyor.

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