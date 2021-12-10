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Ekonomi ASELSAN tarihi zirveyi gördü
Ekonomi

ASELSAN tarihi zirveyi gördü

ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak bağımsız bir derecelendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirmede geçen yıl 10 üzerinden 9,29 olan notunu bu yıl 9,35’e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:29:00 -
ASELSAN tarihi zirveyi gördü

 Yeni Akit  Ankara 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme yolculuğuna 2012 yılında en iyi ikinci başlangıç notunu alarak başlayan ASELSAN, notunu her yıl daha da ileriye taşıdı.

Alınan notlar ASELSAN'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya aldığı, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade ediyor.

Dünyanın en büyük 48’inci savunma sanayi şirketi

Dünyanın en büyük 48’inci savunma sanayi şirketi olan ASELSAN, gerek her yıl ivmelenerek artan kârlı büyümesi gerekse kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemle borsa genelinden pozitif olarak ayrışıyor.

1975 yılında kurulan ASELSAN, geçmişinden gelen bilgi ve tecrübeyle haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar, elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri gibi savunma teknolojilerinin yanında; enerji, ulaşım, güvenlik, trafik, otomasyon ve medikal sistemler gibi sivil alanlarda da özgün ürünler geliştirip üreten bir teknoloji firması olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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