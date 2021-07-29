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Teknoloji ASELSAN tarafından geliştirildi... ABD'yi salladı
Teknoloji

ASELSAN tarafından geliştirildi... ABD'yi salladı

ABD medyası, ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin elektronik harpteki yeni gözdesi SANCAK sistemine geniş yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 12:30:00 -
ASELSAN tarafından geliştirildi... ABD'yi salladı

ABD'nin önde gelen savunma haber sitelerinden Defense News'te yayınlanan haberde ASELSAN tarafından geliştirilen SANCAK'ın üstün kabiliyetleri tanıtıldı.

 

Büyük başarı yakaladı

Yazıda sistemin yerden dalgalar, havadan dalgalar ve yakın mesafede dik dalgalarla hedefteki cihazların sinyalleri bozabildiği ve iletişimi karıştırabildiği bilgisine dikkat çekildi.

"Sistem yüksek frekansa sahip bu cihazlara elektronik olarak zarar verme ya da hedefi bloke etmeye odaklı. Bu şekilde hedef cihazda yanlış bilgi transferi oluşturarak dost birliklerin taktik sahada avantaj elde etmesi sağlanıyor" bilgilerine yer verildi.

Tüm sistemin tek bir araç üzerinde taşınmasından dolayı zorlu taktik sahalarda bile yüksek hareket kabiliyetine sahip olduğu ifadeleri kullanıldı.

Yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Libya'daki harekatlarında elektronik harbi yoğun olarak kullandığı, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) elektronik harp sistemlerine entegre edilerek koordine etmesi sayesinde de bu alanda büyük başarı yakaladığının altı çizildi.

 

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