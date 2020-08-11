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Teknoloji

ASELSAN tarafından donatılacak olan ilk casus uçağı MİT'in emrine verilecek

ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, MİT'in envanterine katılacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 07:26:00 - 2020-08-11 07:29:57
ASELSAN tarafından donatılacak olan ilk casus uçağı MİT'in emrine verilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, sinyal ve görüntü istihbaratında kullanılması için iki tane Bombardier Challenger 600 uçağının tedarikine yönelik harekete geçilmişti. Bu kapsamda, Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye’ye teslim edildi.

ASELSAN donatacak, MİT'e verilecek

MİT'in Sinyal İstihbarat Başkanlığı’na verilecek olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak. Bu sayede terör örgütleriyle ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.

(Türkiye Gazetesi)

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Yorumlar

selami

hmmm.... ilginc foto amerikan "u2" ucagina ait bahsedilen canada ucagi ise bildigin kucuk yolcu jeti..
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ali

1999 da ocalani turkiyeye getirmek icin isadami cavit caglardan ozel ucagini rica eden MİT den, bu gurur verici gunlere... Emegi gecen, calisan, vatana millete degerlerimuze hizmet eden herkese selam.olsun
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