Aselsan, Roketsan, Nurol! Savunma sanayisi zırhlı muharebe araçları: Türk devleri boy gösterdi

Alınan bilgiye göre, zırhlı araçlar topluluğu için dünyanın önde gelen buluşması olarak kabul edilen konferans, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi.

Yalnızca kara araçlarına ve kuvvetlerin korunmasına odaklanan konferans kapsamında ordu yetkilileri, güvenlik bürokratları, tedarik yetkilileri ve endüstri temsilcileri bir araya geldi.

Konferansa aralarında ASELSAN, ROKETSAN ve Nurol Makina'nın da bulunduğu Türk şirketlerinden temsilciler de katıldı. Nurol Makina'nın 4x4 araçlara ilişkin sunum yaptığı konferansta, ASELSAN da yarın zırhlı araçlara yönelik çözümlerini anlatacak.

20 yılı aşkın süredir pek çok güncel konu hakkındaki tartışmalara katkıda bulunmaya yardımcı olan konferansta, kara araçlarının güvenliğine yönelik aktif koruma sistemi teknolojilerinden 4x4, 6x6 ve 8x8 tekerlekli araçlara olan talepteki son artışa, tanklar ve paletli piyade savaş araçlarından insansız kara araçlarına kadar geniş bir yelpazede askeri kara araçları alanındaki eğilimler ele alındı.

Konferanstaki sunumlarda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan dersler önemli yer tuttu. Konferansta askeri kara araçlarının lojistik yönetimi ve bakım-idame süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.

Nurol Makina Stratejik Pazarlama ve Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın, konferansta yaptığı sunumda, 4x4 zırhlı araçların düşük yoğunluklu çatışmalarda zaten kullanıldığını, son dönemde ise Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 (NMS) gibi araçların yüksek yoğunluklu çatışmalarda kullanımın da ön plana çıkmaya başladığını ifade etti.

Yüksek koruma seviyesiyle 4x4 araçların, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere, yakın dönemdeki savaşlarda etkin rol aldığına işaret eden Akın, ürettikleri zırhlı araçlara ilişkin bilgiler verdi.

Akın, "Ejder Yalçın ve Yörük, MRAP'ler gibi hantal değil, çok çevik araçlar. Ejder Yalçın neredeyse 6x6 kadar yük taşıyor. Çok daha maliyet etkin. Ejder Yalçın ve Yörük gibi zırhlı 4x4 araçlar, konvansiyonel savaş ortamında daha çok rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.