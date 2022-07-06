ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yüzdelik dilim puanı kaç? 2022 MTAL kontenjanları:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre başlayan lise tercihleri, 20 Temmuz'a kadar devam edecek. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) de yeni öğrencileri için hazır.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanı kaç?

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kaç öğrenci alacak? Sektöre en nitelikli insan kaynağını sunabilmek amacıyla kurulan okulda İngilizce hazırlık sınıfı da bulunuyor. Bu tercih döneminde 96 öğrenci alacak okulda, sektöre yönelik kapsamlı teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yüzdelik dilim puanı kaç?

ASELSAN MTAL, en başarılı öğrencilerin tercihi olmaya devam ediyor. Kurulduğu 2019'dan beri ilk yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan ASELSAN MTAL, 2019'da yüzde 0,46, 2020'de yüzde 0,33, 2021'de yüzde 0,55'lik dilimlerden öğrenci kabul etti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize ASELSAN'da staj imkanı sağlıyoruz. Başarı kriterlerini sağlayan öğrencilerimize 10'uncu sınıftan itibaren başarı bursu veriyoruz. Ek olarak ERASMUS+ akreditasyonu kapsamında ASELSAN MTAL öğretmen ve öğrencilerini de uluslararası hareketlilik programlarına dahil ederek, öğrencilerimizin yurt dışında staj yapmasını sağlamayı planlıyoruz."