ASELSAN kârlılıkta da göz doldurdu

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (ASELSAN), 1 Ocak - 30 Haziran 2019 cari dönemine ilişkin finansal tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Buna göre, ASELSAN’ın geçen yılın ilk yarısında 941 milyon 797 bin lira olan konsolide net kârı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin liraya yükseldi.

Şirketin konsolide net kârı, bu yılın 2. çeyreğinde ise 703 milyon 652 bin liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakam 590 milyon 436 bin lira düzeyindeydi.

ASELSAN’ın haziran sonu itibarıyla toplam varlıkları 21 milyar 127 milyon 496 bin lira, toplam yükümlülükleri 9 milyar 774 milyon 822 bin lira, özkaynakları 11 milyar 352 milyon 674 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu arada ASELSAN, TR Eğitim ve Teknoloji AŞ’nin yüzde 50’lik kısmının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’den (TUSAŞ) alınması için pay devri sözleşmelerini imzaladı.