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Ekonomi ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu
Ekonomi

ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu

2020’de yurt dışı satışlarını bir önceki yıla oranla yüzde 44 artırarak 446 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalayan ASELSAN, yıl içinde gerçekleşen satışlara ek olarak 362 milyon dolar tutarında rekor döviz girdisi sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:46:00 -
ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, 2020’ye ihracat açısından önemli başarılar sığdırdı. Şirketin 2020 yılı ihracat verilerine göre, ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada yarattığı olumsuzluklara rağmen aldığı önlemlerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki sorumluluklarını yerine getirmeyi başardı. Askeri alanda uzun yıllardır devam eden yurt dışı iş ilişkilerini sürdüren şirket, geçen yıl başta sağlık olmak sivil alanda da ihracatlar gerçekleştirdi.

Rekor döviz girdisi

ASELSAN bu gelişmeler sonucunda 2020’de yurt dışı satışlarını bir önceki yıla oranla yüzde 44 artırarak 446 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirket, yurt dışından 2016’da 233, 2017’de 187, 2018’de 231 ve 2019’da 310 milyon dolarlık sipariş almıştı. ASELSAN, yıl içinde gerçekleşen satışlara ek olarak 362 milyon dolarlık rekor döviz girdisi sağladı. 2019 yılı başında ihracat tabanlı organizasyonel yapılanmadan sonra ASELSAN tarihinde ilk defa 2020’de 1 milyar doları aşan yurt dışı birikmiş sipariş büyüklüğüne ulaşıldı.

6 ülkeye daha ilk kez ürün satışı yapıldı

Bugüne kadar hiç satış yapılmamış 6 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin satışı gerçekleştirildi. ASELSAN kullanıcısı ülke sayısı 70’e yükseldi. Dijital iş akış platformu ve güvenli iletişim altyapısıyla faaliyetler dünyanın her noktasında kesintisiz yürütüldü. ASELSAN-Ukraine şirketi, Pakistan İslamabad Ofisi ve Katar MRO (Bakım Onarım ve Modernizasyon) Merkezi kurulumları gerçekleştirildi. Şirketin uluslararası çalışmalarında çeşitli milletlerden, farklı öz geçmiş ve yeteneklere sahip yaklaşık 100 kişi görev aldı.

İki projeyle birincilik

ASELSAN ayrıca NATO Communications and Information Agency (NITECH) tarafından düzenlenen inovasyon yarışmasında 2 farklı projeyle birincilik elde etti. İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı tarafından koordine edilen süreçte NATO, ASELSAN’ın sistemlerini operasyonel kullanıma dönüştürme imkanı sağladı. Şirket, 2021’de dünyanın farklı ülkelerinde yeni irtibat büroları, bakım-onarım-üretim-mühendislik merkezleri kurmayı ve yeni iş ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyor.

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