ASELSAN hem ülkeye hem stratejik ortaklarına kazandırıyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Stratejik Ortaklık Buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, şirketin bugüne kadar ortaya koyduğu büyümenin sadece ASELSAN’ın iç dinamikleri ve paydaşlarıyla gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, yakalanan başarılarda yetkin ve geniş ekosisteminde yer alan iş ortaklarının çok büyük katkısının bulunduğunu söyledi.



Bu anlaşmalarla birlikte iş birliğinin, yol arkadaşlığına ve çözüm ortaklığına dönüştüğünü vurgulayan Görgün, şunları kaydetti: “Yürüttüğümüz bu ortaklık, ASELSAN’ın sürdürülebilirliğine, inovatif ve yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirmesine, dolayısıyla başarısına doğrudan katkı sağlamaktadır. Bunun bir göstergesi olarak her yıl Stratejik Ortaklık Ailemizi büyütüyor ve genişletiyoruz. 2018’de sayısı 24 olan stratejik ortaklarımızı 2019’da 36’ya, 2020’de 50’ye, bugün aramıza yeni katılacak 25 yeni ortağımızla 75’e çıkardığımızı duyurmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyorum.

265 milyon dolarlık sipariş

Stratejik ortaklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bu firmalarımıza sadece 2020 yılı içinde 265 milyon dolar tutarında sipariş verdik. Yurtiçine açtığımız her 4 siparişimizden biri ortaklarımıza vermiş olduğumuz siparişlerden oluşuyor. Bu oranı ailemize ilk defa dahil olan stratejik ortaklarımızın desteğiyle daha da yukarılara taşıyacağımızı değerlendiriyorum. Kazan-kazan anlayışıyla stratejik ortaklarımıza çeşitli avantajlar sağlıyor, gelişim yolculuklarına rehber oluyor, süreçlerini kolaylaştırıyoruz. ASELSAN sizlerin desteğiyle gelişirken sizlerin de aynı eksende bizimle beraber gelişmenizi ve büyümenizi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda stratejik ortaklarımızdan, millileştirmeden ürün iyileştirmeye, maliyet düşürmeden her alanda sürdürülebilirliğe kadar sektörün ve ASELSAN’ın başarısını doğrudan etkileyen konularda geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmalarını bekliyoruz.”

Halkbank ile imzalar atıldı

Görgün’ün konuşmasının ardından ASELSAN ve Halkbank arasında Tedarikçi Finansman Sistemi Protokolü imzalandı. Stratejik ortaklara teminatsız finansman imkanı sunulmasını içeren protokole Haluk Görgün ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan imza attı.