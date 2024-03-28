Aselsan en iyileri üretti, ihracat için beklemedi

Söz konusu sözleşmelerle GÖZDE güdüm kiti ve ASELFLIR-500’ün ilk ihracatı gerçekleştirilecek. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti geçen yıl envantere girmeye başladı. GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor. GÖZDE güdüm kiti, F-16 ve F-4 uçakları için sertifiye edildi, Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegrasyonu tamamlandı. ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, Türk savunma sanayisinin millileştirme çalışmalarının geldiği noktanın en önemli örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor. İlk seri üretim ürünleri şubat ayında ortaya çıkan ASELFLIR-500, hızla milli hava araçlarına entegre edilmeye başlandı. Görüntü netliğiyle rakiplerini geride bırakan, hedeflerin daha hassas tespit edilmesini sağlayan ASELFLIR-500, operasyonların başarısını artıracak, yüksek katma değerli ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Milli SİHA’larla yapılan testlerde sınıfındaki ürünlerden daha iyi performans gösteren ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle de yüksek katma değerli ürünler için önemli bir örnek oluşturuyor.