Aselsan böcek boyutunda mikro İHA üzerinde çalışıyor

Şirket, bu araçlar üzerine araştırmalar yapmaya başladı. ASELSAN, her yıl yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 7’sini AR-GE’ye ayırıyor. Bünyesinde 8 AR-GE merkezi bulunuyor. Faaliyet alanları bakımından ayrılan 5 ASELSAN sektör başkanlığı da birer AR-GE merkezi gibi faaliyet gösteriyor.

Çalışmalar hızlandı

Bunun yanında şirket tarafından geleceğin öncü teknolojileri takip ediliyor. Mevcut küresel yarışta Türkiye’yi en üst noktalara taşıyabilmek için çalışmalar sürdürülüyor.

İhtiyaç duyulan teknolojik kazanımları sağlamak, değişim ve gelişimi desteklemek için bir dizi AR-GE projesi yürütülüyor. AR-GE projelerinden öncelikli olanlar, belli bir olgunluğa gelenler ilgili üretim birimi aracılığıyla ürüne dönüştürülüyor. Böceklerden esinlenerek tasarlanan mikro hava araçlarını gündemine alan AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki ASELSAN Araştırma Merkezi, önemli adımlar atıyor. Türkiye’deki ilk böcek boyutunda çırpan kanatlı mikro hava aracının üretilmesine yönelik faaliyetlerde bulunuyor. ‘Öncü araştırma( niteliğindeki çalışmada elde edilecek sonuçlara göre bu alandaki projeler ortaya çıkacak.

Yetenekli İHA’lar

ASELSAN’ın odağa oturttuğu mikro hava araçları; gökyüzünde süzülme, kapalı alanlarda manevra yapma, düşük radar yüzey kesiti ve düşük ağırlıkta yüksek kaldırma kuvveti üretmeyi kolay kılıyor. Bu araçlar, arama ve kurtarma görevlerinin yanı sıra toksik ortamlarda operasyonlar dahil olmak üzere birçok önemli uygulamaya sahip bulunuyor. Mikro hava araçlarının tasarımında ağırlığın büyük bir kısmına sebep olan bileşen, kanat çırpma hareketi için kullanılan eyleyici ve hareket iletimi mekanizması olarak dikkati çekiyor. Motor ve dişli kutusu, robotun toplam kütlesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Çırpan kanatlı mikro hava araçlarında şekil hafızalı alaşımlar, elektroaktif polimerler ve piezoelektrik materyaller gibi akıllı malzemeler düşük ağırlıkları, küçük boyutları, basit tasarımları sebebiyle uygun seçenekler sunuyor.

Hedef teknolojiye yön vermek

ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yenilikçi bakış açısıyla kendini geliştirmeyi hedefleyen savunma sanayii şirketlerinin küresel rekabette öne çıktıklarını belirtti. Bunun bilincinde olduklarını ve tüm çalışmalarında AR-GE ve inovasyonu ön plana aldıklarını vurgulayan Görgün, şu açıklamalarda bulundu: “ASELSAN’da teknolojiye yön verme hedefiyle çığır açıcı teknolojilere yönelik temel araştırma çalışmalarını inovatif bakış açısıyla yapay zekâdan otonomiye, fotonikten metamalzemeye, biyosavunmadan kuantum teknolojilerine kadar uzanan geniş bir alanda ülkemizi daha ileriye taşımak üzere sürdürmekteyiz. Aynı inovatif bakış açısıyla belirlenen teknoloji alanlarında temel AR-GE çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra AR-GE ekosistemimizin güçlendirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında iş birlikleri yapmaktayız.”