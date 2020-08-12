ASELSAN başarılarına bir yenisini daha ekledi! Capital500 listesinde 35. oldu

İmza attığı projelerle başarısını her alanda gösteren ASELSAN savunma şirketleri arasında da farkının ortaya koyuyor. Capital500 listesinin en çok kâr eden şirketler arasında 4'üncü olan ASELSAN 10 Milyar lira eşiğini en hızlı geçen şirketler listesinde de birinciliği göğüsledi.

Sağlık sektörüne de ağırlık verilecek

8 binden fazla çalışanı ile başkent Ankara’da 3 ayrı bölgede faaliyet gösteren ASELSAN, savunma sanayiinin yanı sıra sağlık alanında da önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda "görüntüleme cihazları", "tanı, teşhis ve takip cihazları" ve "yaşam destek cihazları" olmak üzere 3 ana hedef belirlenerek planlamamalar yapıldı.

Her geçen gün daha da büyüyen ASELSAN, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde 11'inci olurken savunma sanayi firmaları ve Ankara merkezli şirketler arasında ise liste başında yer aldı.

ASELSAN, 2019 yılı cirosuyla Fortune 500 Türkiye Araştırmasında ise 7 sıra birden yükseliş kaydederek 25'inci olmuştu. Her alanda yükseliş ivmesini sürdüren ASELSAN, Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu listesinde de 2019 itibarıyla 52'nci sırada yer alıyor.