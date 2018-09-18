0553 313 94 23

Aselsan Afrika’ya çıkarma yaptı

Türkiye’nin milli savunma sanayiinde gururu haline gelen Aselsan, Afrika’nın en büyük savunma fuarı olan “Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’na” katılıyor.

18 Eylül 2018 Salı 10:04
Aselsan Afrika’ya çıkarma yaptı

 Ertuğrul Şahan  Türkiye’nin milli savunma sanayiinde gururu haline gelen Aselsan, Afrika’nın en büyük savunma fuarı olan “Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’na” katılıyor. Aselsan’ın 19-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda açtığı stand dışında, kıtada bulunan diğer ülkeler ile önemli ticari bağlantılar kurması planlanıyor.

AAD FUARI ÖNEM TAŞIYOR

Afrika Havacılık ve Savunma (The Africa Aerospace and Defence - AAD) Fuarı, Aselsan’ın katıldığı uluslararası savunma fuarları arasında özel bir yere sahip. AAD, Afrika Kıtası’nın en büyük, dünyanın da en büyük 6. Savunma fuarı olmasının yanı sıra, kıtada yer alan birçok ülke ile yakın temas kurulabilmesi açısından sağlamakta olduğu faydalar göz önüne alındığında Aselsan açısından büyük önem taşıyor. 19-23 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak fuar süresince Aselsan standında Taktik Haberleşme Sistemleri, Hassas ve Lazer Güdüm Kitleri, Sınır Güvenlik Sistemleri, Termal ve Gece Görüş Sistemleri, Hedef İşaretleme Podu (ASELPOD), Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri, Kara Gözetleme Radarı ve Deniz Platformu Sistemleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:04
  1. Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı
  2. ASELSAN

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Model fabrikalar hangi illere kurulacak?
    1. Model fabrikalar hangi illere kurulacak?
    2. Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    3. Önce annesini bıçakladı, sonra kendini..
    4. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    5. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    6. 3. havalimanı personel alımı 3...
    7. Model fabrikalar kasım ayında hizmete..
    8. Yeni Havalimanı'nda yer kapmak için..
    9. 15 astsubaya FETÖ'den gözaltı kararı
    10. Mesele ağaç değilmiş!
    11. Merkez Bankası’ndan faiz artırımı ne..
    12. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    13. DAEŞ'in sözde 'Sincar askeri emiri' ve..
    14. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    15. Merkez Bankası’ndan yeni faiz kararı!
    16. Bazıları hapisle cezalandırılabilir!..
    17. Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni..
    18. Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi!
    19. Aselsan Afrika’ya çıkarma yaptı
    20. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!