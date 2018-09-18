Aselsan Afrika’ya çıkarma yaptı

Ertuğrul Şahan Türkiye’nin milli savunma sanayiinde gururu haline gelen Aselsan, Afrika’nın en büyük savunma fuarı olan “Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’na” katılıyor. Aselsan’ın 19-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda açtığı stand dışında, kıtada bulunan diğer ülkeler ile önemli ticari bağlantılar kurması planlanıyor.

AAD FUARI ÖNEM TAŞIYOR

Afrika Havacılık ve Savunma (The Africa Aerospace and Defence - AAD) Fuarı, Aselsan’ın katıldığı uluslararası savunma fuarları arasında özel bir yere sahip. AAD, Afrika Kıtası’nın en büyük, dünyanın da en büyük 6. Savunma fuarı olmasının yanı sıra, kıtada yer alan birçok ülke ile yakın temas kurulabilmesi açısından sağlamakta olduğu faydalar göz önüne alındığında Aselsan açısından büyük önem taşıyor. 19-23 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak fuar süresince Aselsan standında Taktik Haberleşme Sistemleri, Hassas ve Lazer Güdüm Kitleri, Sınır Güvenlik Sistemleri, Termal ve Gece Görüş Sistemleri, Hedef İşaretleme Podu (ASELPOD), Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri, Kara Gözetleme Radarı ve Deniz Platformu Sistemleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.