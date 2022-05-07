ASDEP sözlü sınav sonuçları son dakika! ASDEP personel alımı tercihleri ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için son dakika açıklama geldi. Başvuruların 10-20 Ocak tarihleri arasında alının 2022 ASDEP başvuru sonuçları açıklandı. ASDEP sonuçlarının açıklanması sonrası adaylar ASDEP sözlü sınav tarihlerini araştırma başladı. Peki ASDEP sözlü sınavı sonuç sorgulaması için aşağıdaki linki tıklayın.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha önceden yapılan duyuruda 4175 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabından ASDEP sözlü mülakat sonuçlarının açıklandığını şu sözlerle duyurdu: "Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavın sonuçları internet sitemizde yayınlandı.
Sınavda başarılı olan tüm yeni çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep birlikte 85 milyona hizmet götüreceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." 06.01.2022 tarihinde duyurulan 4175 pozisyon için 02.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Personel alımı sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.
Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları kariyer kapısı üzerinden görülebilecek olup ayrıca adaylara e-posta yoluyla sonuç bilgisi gönderilecektir. Tercihler için ayrıca duyuru yapılacaktır." SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ASDEP personel alımı atama kontenjanları
Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),
Sosyal Çalışmacı (4/B),
Psikolog (4/B) ,
Fizyoterapist (4/B) ,
Çocuk Gelişimcisi (4/B) ,
Diyetisyen (4/B),
Öğretmen (4/B),
Avukat (4/B),
Hemşire (4/B),
Diğer Sağlık Personeli,
Büro Personeli
Yurt Yönetim Personeli (4/B).