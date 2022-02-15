Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 10-20 Ocak tarihleri arasında alındı. Başvuru yapan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

ASDEP personel alımı sonuçları sorgula! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 10-20 Ocak tarihleri arasında alındı. Başvuru yapanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ASDEP başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir tarih paylaşılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" denildi.