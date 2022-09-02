Asbestli geminin girişi engellendi
İngiltere, tehlikeli kimyasal atıklar bulunan ve Türk karasularına giriş izninin de iptal edildiği açıklanan São Paulo gemisinin Cebelitarık Boğazı’na girişini engelledi.
İngiltere’nin, asbest ve başka tehlikeli kimyasal atıklar bulunan eski uçak gemisi São Paulo'nun Cebelitarık Boğazı’na girişini engellediği açıklandı.
Evrensel'den Ramis Sağlam'ın Brezilya’da yayınlanan Exame gazetesinin internet sitesinden aktardığı haberde “Türkiye Çevre Bakanlığı gibi İngilizler de yasağın gemide asbest bulunmasından kaynaklandığını bildirdi” denildi.
Çevirim içi izlemeye göre São Paulo Fas kıyılarında Akdeniz’in girişinde bulunuyor.
São Paulo gemisinin bundan sonraki rotasının ne olacağı tartışılırken, uluslararası hukukun uygulanması bekleniyor.