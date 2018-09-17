Asbest kanser yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2006 verilerine göre dünyada her sene 125 bin insan asbeste maruz kalıyor. En az 90 bin kişi asbeste bağlı kanserlerden hayatını kaybediyor.

Asbest yüzünden her yıl İngiltere’de 3 bin 500, Amerika’da ise 10 bin kişi hayatını kaybediyor.

İsveç’te 30 yıl önce asbestin kullanımı yasaklanmış olmasına rağmen, asbestten kaynaklanan ölümler normal iş kazalarındaki ölümlerin üç misli.

Avrupa Sendikalar Enstitüsü’nün araştırmasına göre, 2030 yılına kadar yalnızca Batı Avrupa’da asbeste bağlı kanserlerin yol açacağı ölüm sayısı 500 bine ulaşacak.

Bütün dünyada asbestli binalar gerekli önlemler alındıktan sonra özel bir yöntemle yıkılıyor

Asbest solunum yoluyla ciğerlere işleyen bir illet.. Yalıtım malzemelerinin üretiminde kullanılmaktadır. Bu malzemeler de evlerde işyerlerinde, gemilerde bilinçsizce yıllarca kullanılmıştır. Onun için “asbestli eve girmeyin, asbestli gemiye binmeyin” diyecek olsak bile, hangi yolcu gemisinde, hangi binalarda var elbette bilmemiz mümkün değil.



Ancak asbest, ülkemiz için çok önemli.. Çünkü Anadolu’nun bir çok yöresinde bulunmakta ve maalesef halkımız tarafından önemsenmediği için uluorta kullanılmaktadır. Asbest toprakta bulunabilmektedir. Hem de çok geniş alanlarda.. Topraktan asbest çıkarılan yerlerin en önemlileri Diyarbakır’da Çermik ve Çüngüş ilçeleri, Ürgüp ve Eskişehir’in Mihalıççık ilçesidir.

Asbest, halkımız arasında ak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle biliniyor. Köylüler, asbesti evlerinin damlarına sermek, evlerini badana yapmak için ve küçük çocuklarda pudra yerine kullanırlar.



Bu uygulamalar sırasında havaya karışan asbest lifleri yoğun şekilde solunur.

Zararı hemen ortaya çıkmadığından bu uygulamalar asırlardan bu yana devam edegelmiştir.

Asbest, kullanıldığı endüstri alanlarında çalışan işçiler için de çok zararlıdır.

Bugün dünyanın bir çok ülkesinde sanayide asbest kullanımı kaldırılmış ya da sınırlandırılmıştır, çünkü asbest pek çok akciğer hastalığına yol açmasından başka kanser yapıcı etkisi de vardır.

ASBESTE BAĞLI HASTALIKLAR

bir iki değil ki..

Asbest, sadece solunum yoluyla vücuda girdiğinde hastalıklara yol açar, ancak bunların ortaya çıkması için 20-40 yıl süre geçmesi gerekiyor.

Bu hastalıkların en hafif olanları şunlar:

Akciğer zarları arasında sıvı toplanması,

Kireçlenme,

Akciğer zarı kalınlaşması,

Akciğerde bağ dokusu oluşumu..

Asbest, özellikle sigara içen kişilerde akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserleri riskini de ileri derecede artırır.

Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyomadır.

Mezotelyomaya ait en sık rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik bulgular saptanabilirse de, kesin teşhis için akciğer zarı biyopsisi yapılır.

Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.

Ülkemizde Ürgüp’ün köyleri olan Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır ‘kanserli köyler’ olarak bilinir. Bu köylerde pek çok insan akciğer veya akciğer zarı kanseri yüzünden vefat etmiştir. Devlet bu köylerde özel olarak önlem çalışmaları yapmaktadır..