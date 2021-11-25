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Yerel Asayiş ve uyuşturucu operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Asayiş ve uyuşturucu operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 34 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 08:52:00 -
Asayiş ve uyuşturucu operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç ve Edremit İlçelerinde çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tüfeği ve bunlara ait 12 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzeri ve aracında yapılan aramada; 270 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemeye el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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