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Aktüel

’Asansörde taciz’ iddiası şüphelisi serbest bırakıldı

Samsun’da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, mahkemece serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:31:17 -
’Asansörde taciz’ iddiası şüphelisi serbest bırakıldı

Samsun’da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, mahkemece serbest bırakıldı.



Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen E.S.A. (27), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezi’ne teslim edilen E.S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.S.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

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