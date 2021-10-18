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Siyaset Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama
Siyaset

Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama

Van ziyareti sırasında asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama yapıldı. Partiden yapılan açıklamada doktorların Davutoğlu'na istirahat tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ileri tarihe ertelendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 17:56:00 -
Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da asansör kazası geçirdi. Davutoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili partiden yapılan açıklamada "Yapılan tetkikler neticesinde doktorlarımız istirahat tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bu çerçevede bu haftaki Mersin ve Amasya ziyaretleri ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi..

Mersin ve Amasya ziyaretleri ertelendi

Gelecek Partisi Basın Müşaviri Ufuk Karcı tarafından yapılan açıklamaya göre, Davutoğlu Van'da planlanmış bir radyo mülakatına giderken binanın asansöründe kaza yaşandı.

Asansör hareket ettikten bir süre sonra bir kat aşağıya düştü. Karcı, doktorların yapılan tetkikler sonrasında Davutoğlu'na dinlenme tavsiyesinde bulunduklarını, bu hafta gerçekleştirmesi planlanan Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

"Sağlık durumu iyi"

Karcı, "Sayın Genel Başkanımızın şu anki sağlık durumu iyi olup en kısa süre içinde tüm programlarına kaldığı yerden devam edecektir" dedi.

Ahmet Davutoğlu: Ucuz atlattık

Yerel Van Havadis gazetesine konuşan Davutoğlu, "Çok şükür olayı ucuz atlattık. Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz. Radyo ve Televizyon programından sonra doktora gittik, iğne falan yapıldı. Doktorlar bana ayaklarımı sürekli hareket halinde bulundurmam gerektiğini söylediler. Oturmamın gerektiği yerde 20 dakikada bir ayağa kalkarak ayaklarımı hareket ettirmem gerekli olduğunu söyleyen doktorlar, bir hafta içinde sağlığıma kavuşabileceğimi ifade ettiler. Bizimle en iyi şekilde ilgilenen ve büyük bir ilgi gösteren tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

 

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