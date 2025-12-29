  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Asansör boşluğunda korkunç son
Yerel

Asansör boşluğunda korkunç son

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Asansör boşluğunda korkunç son

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen kazada, asansör boşluğuna sıkışan işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamadı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşanan iş kazası ölümle sonuçlandı. Karaağaç Mahallesi’ndeki bir iş yerinde çalışan 57 yaşındaki E.A.İ.A., asansör boşluğunda sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bir dilim pasta ölüm getirdi! Genç kız doğum gününde öldü
Bir dilim pasta ölüm getirdi! Genç kız doğum gününde öldü

Yaşam

Bir dilim pasta ölüm getirdi! Genç kız doğum gününde öldü

Çöp poşetindeki cesedin sırrı çözüldü: Sümeyye’nin ölümünde kapıcı gözaltında
Çöp poşetindeki cesedin sırrı çözüldü: Sümeyye’nin ölümünde kapıcı gözaltında

Gündem

Çöp poşetindeki cesedin sırrı çözüldü: Sümeyye’nin ölümünde kapıcı gözaltında

Diyarbakır'da bebeğinin ölümüne neden olan anne akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi
Diyarbakır'da bebeğinin ölümüne neden olan anne akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

Yaşam

Diyarbakır'da bebeğinin ölümüne neden olan anne akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

Ölümle dansı ucuz atlattı! Şişli’de makas terörü bu kez alevlerle bitti
Ölümle dansı ucuz atlattı! Şişli’de makas terörü bu kez alevlerle bitti

Sosyal Medya

Ölümle dansı ucuz atlattı! Şişli’de makas terörü bu kez alevlerle bitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23