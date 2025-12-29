Asansör boşluğunda korkunç son
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen kazada, asansör boşluğuna sıkışan işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamadı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşanan iş kazası ölümle sonuçlandı. Karaağaç Mahallesi’ndeki bir iş yerinde çalışan 57 yaşındaki E.A.İ.A., asansör boşluğunda sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaşam
