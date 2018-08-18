'Aşamayacağımız engel yok'

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yayımlanan deklarasyonda, "Birlik ve beraberlik halinde aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz tehdit, başa çıkamayacağımız rakip yoktur" ifadesi kullanıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) BaşkanıRifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün'ün katılımıyla Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından "Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Deklarasyonu" yayımlandı.

Deklarasyonda “Ülkemize ve ekonomimize özellikle de son dönemde yönelen tehditlerin en etkin şekilde bertaraf edilmesi için güçlerimizi birleştiriyor ve başta 2023 hedeflerimiz olmak üzere ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için işbirliği imkanlarımızı geliştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.