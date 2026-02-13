  • İSTANBUL
Sizi güne hazırlayan en iyi yöntem: Sabahları 2 bardak su içerseniz ne olur?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sabahları güne başlarken bir bardak su içmenin faydalarını öğrenince daha fazla su içeceğiniz kesin...

Güne iki bardak su içerek başlamanın hücresel yenilenmeyi tetiklediği ve zihinsel performansı artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı. Uzmanlar, aç karnına tüketilen suyun vücuttaki toksin arınma sürecini başlatan en kritik adım olduğunu ifade etti.

Güneşin doğuşuyla birlikte vücudun biyolojik saatini uyandırmak için uygulanan en basit yöntemin, aç karnına içilen iki bardak su olduğu bildirildi.

Modern tıp dünyası, uyku sırasında dehidrasyona uğrayan organların yeniden optimize edilmesi için bu alışkanlığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Almanya'daki Franz-Volhard Klinik Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalarda, sabahları içilen yaklaşık 500 ml suyun metabolizma hızını 0 oranında artırdığı saptandı.

Araştırmacılar, su tüketiminden yaklaşık 10 dakika sonra başlayan bu etkinin, 30 ila 40 dakika içinde zirve noktasına ulaştığını belirtti.

İngiliz beslenme uzmanı ve yazar Patrick Holford, suyun vücuttaki detoksifikasyon mekanizmasındaki rolüne dikkat çekti.

Holford, gece boyunca biriken metabolik atıkların dışarı atılması için böbreklerin yoğun bir sıvı desteğine ihtiyaç duyduğunu ve sabah içilen ilk suyun bu süreci "mekanik bir temizlik" gibi başlattığını ifade etti.

Sadece fiziksel değil, zihinsel sağlık üzerinde de suyun belirleyici bir etkisi olduğu kaydedildi.

ABD merkezli ünlü nörolog Dr. David Perlmutter, hafif düzeydeki susuzluğun bile odaklanma güçlüğü ve kısa süreli bellek sorunlarına yol açtığını savundu.

Perlmutter, sabah içilen iki bardak suyun kan hacmini dengeleyerek beyne giden oksijen miktarını stabilize ettiğini ve güne daha berrak bir zihinle başlama imkanı sunduğunu dile getirdi.

Beslenme bilimci Dr. Michael Greger, suyun mide boşalmasını hızlandırarak sindirim sistemini gün boyu sürecek olan besin alımına hazırladığını vurguladı.

Greger, suyun sıcaklığının oda ısısında veya hafif ılık olmasının, bağırsak peristaltizmini (hareketliliğini) artırarak kabızlık gibi kronik sorunların önüne geçilmesinde anahtar rol oynadığını aktardı.

