Damar tıkanıklığını durduruyor... Kolesterolü tarihe gömecek şifa kaynağı bu!
Bazılarımızın burun kıvırdığı brokolinin faydalarını duyunca çok pişman olacaksınız...
Bilim dünyası, brokolinin içinde bulunan sülforafan maddesinin damar tıkanıklığını durduran doğal bir mekanizmayı tetiklediğini kanıtladı. Uzmanlar, bu sebzenin düzenli tüketilmesinin arter duvarlarını onararak kolesterol birikimini engellediğini bildirdi.
Yıllardır sağlıklı beslenme listelerinin başında yer alan brokoli, bu kez tıp dünyasının en prestijli araştırmalarına konu oldu.
Yapılan son klinik çalışmalar, brokolinin sadece bir lif kaynağı olmadığını, aynı zamanda damar yapısını hücresel düzeyde koruyan bir kimyasal depo olduğunu ortaya koydu.
Özellikle damar sertliği (ateroskleroz) riski taşıyan bireyler için bu sebzenin kritik bir koruyucu rol üstlendiği saptandı.
Imperial College London tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir araştırmada, brokolide bolca bulunan sülforafan bileşiğinin, damarların virajlı noktalarında oluşan iltihaplanmayı durdurduğu gözlemlendi.
Araştırma ekibi, bu bileşiğin vücuttaki Nrf2 adlı proteini aktif hale getirerek damar çeperlerinde bir "koruma kalkanı" oluşturduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan uluslararası uzmanlar, brokolinin kolesterol üzerindeki dolaylı ve doğrudan etkilerini dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
Dr. Paul Talalay (Johns Hopkins Üniversitesi): "Brokoli, vücudun savunma enzimlerini harekete geçiren en güçlü gıdalardan biridir. Sülforafan, damarlardaki oksidatif stresi azaltarak kolesterolün damar duvarına yapışmasını zorlaştırdı. Bu durum, kalp krizine yol açan plak oluşumunu ciddi oranda yavaşlattı."
"Düzenli sebze tüketiminin ötesinde, brokolinin içindeki spesifik bileşenlerin arter sağlığı üzerindeki spesifik etkileri artık yadsınamaz bir gerçek. Çalışmalarımız, bu bitkisel bileşiğin arter içindeki iltihaplı bölgeleri adeta 'uyutan' bir etkisi olduğunu gösterdi."
Brokoli, sadece damar yapısını korumakla kalmayıp, karaciğerin kolesterolü işleme biçimini de olumlu yönde etkiledi.
