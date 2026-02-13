Antalya’da facia ucuz atlatıldı: Kalkışa geçen uçağın kanadı parçalandı
Antalya’da kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımları kırıldı. Yerinden çıkan uçağın tekeri kanadı parçalayınca uçak sola yatarak durmak zorunda kaldı. Uçaktaki tüm yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken olası bir facia da ucuz atlatıldı.
Antalya Havalimanı'nda, SunExpress'in XQ7646 sefer sayılı Antalya-Gaziantep uçuşuna hazırlanan TC-SOB tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağının iniş takımları kırıldı. Yerinden çıkan tekerin kanadı delmesiyle uçak sola yatarken jet motoru yere sürterek durabildi.
Uçaktaki 170 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçak, iniş takımlarında yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. İçindeki 170 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi" dedi.