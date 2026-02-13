Beklenmedik gelişme Almanya'dan gelecek! Şok eden hamle olacak mı? Sessiz sedasız bitirecekler...
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Kim için geri dönüş kapısı ardına kadar açılabilir.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Kim için geri dönüş kapısı ardına kadar açılabilir.
'Bayern Münih’te kadro dışı kalan Kim Min-jae için ayrılık çanları çalıyor! Fenerbahçe yönetimi pusuda beklerken, Chelsea ve Tottenham’ın da devrede olduğu konuşuluyor.
Almanya'da Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak Kim Min-jae gelişmesi yaşandı... Bayern Münih'teki rotasyonun gerisinde kalan Güney Koreli için "yuvaya dönüş" ihtimali ortaya çıktı.
Jonathan Tah, Dayot Upamecano gibi isimlerin gerisinde kalan ve son olarak TSG Hoffenheim maçında kadro dışı kalan Kim'in sezon sonunda geleceğine karar verecek. Bild'in 'Bayern Insider' podcast’ine göre Alman ekibi, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu yaz transfer döneminde elden çıkarmaya sıcak bakıyor. 50 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncunun piyasa değerindeki düşüş, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.
Taraftarın sevgilisi olan Kim Min-jae’yi yeniden İstanbul’a getirmek Fenerbahçe yönetimin önümüzdeki yaz dönemi için en büyük hedeflerinden biri olmaya aday. Premier Lig'in iki Londra devi Tottenham ve Chelsea'nin e Kim'i istediği konuşuluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23