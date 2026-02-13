  • İSTANBUL
Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki
Dünya

Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki

Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi, İsrail'in Aralık 2025'te Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanımasına ilişkin yeni açıklama yaparak, İsrail'i bu kararı geri çekmeye çağırdı.

Afrika Birliği (AfB), Somali'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek, İsrail'in Somaliland'i tek taraflı tanıma adımını güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi, İsrail'in Aralık 2025'te Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanımasına ilişkin yeni açıklama yaparak, İsrail'i bu kararı geri çekmeye çağırdı.

Somali'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarının dokunulmaz olduğu vurgulanan açıklamada, hiçbir dış aktörün Somali'nin sınırlarını değiştirme yetkisine sahip olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Somaliland'i tanıma yönündeki tek taraflı adımının geçersiz ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, bu tür girişimlerin Somali'nin birliğini ve bölgesel istikrarını tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Konseyin, Somali'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini bir kez daha teyit ettiği aktarılan açıklamada, uluslararası topluma da "Somali'nin toprak bütünlüğünü savunma" çağrısı yapıldı.

İsrail'in sözde "Somaliland Cumhuriyeti"ni tek taraflı tanımasına ilişkin kararının şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtilen açıklamada, söz konusu kararın derhal geri çekilmesi talep edildi.

Açıklamada, Eş-Şebab terör örgütüne karşı son dönemde elde edilen askeri kazanımların da memnuniyetle karşılandığı, Somali güvenlik güçlerinin Afrika Birliği Somali Misyonu (AUSSOM) ve ortakların desteğiyle operasyonlarını sürdürmesinin teşvik edildiği vurgulandı.

 

