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Aşağılık kompleksi nedir? Kimlerde görülür?

Pek çok kişinin muzdarip olduğu 'aşağılık kompleksi' yaşam kalitesini düşürerek insanı başarısızlığa iten bir durumdur. Peki, aşağılık kompleksi nedir? Kimlerde görülür? Üstesinde nasıl gelinir? İşte tüm bu soruların cevabı...

24 Nisan 2018 Salı 23:59
Aşağılık kompleksi nedir? Kimlerde görülür?

Aşağılık kompleksi, kişilerin kendini ruhsal ve bedensel açıdan yetersiz ve değersiz hissettiği psikolojik bir durumdur. Aşağılık kompleksi genellikle çocukluk döneminde anne ve babanın yanlış tutumlarından kaynaklanır. Çocukluk çağlarında başlayan aşağılık kompleksi, ileri ki yaşlarda daha ciddi sorunlara yol açar. Bu komplekse sahip olan kişi herkesin ondan daha başarılı, daha becerikli ya da fiziksel olarak daha güzel olduğunu düşünür.

Tıpkı diğer psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi aşağılık kompleksinin de belirgin bazı özellikleri vardır.

Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

- İyi niyetle yapılan bir eleştiriye bile tahammül edemezler. Ancak kendileri sürekli olarak başkalarını eleştirerek kendilerinde yetersiz gördükleri noktaları kapatmaya çalışırlar.

- Yaşamış oldukları başarısızlıkları başkalarının suçu olarak görürler. Suçlarını kabul etmeyerek başkalarının üstüne atarlar.

- Rekabetten uzak dururlar.

- Sürekli olarak övülmeyi beklerler.

- Oldukları kişi ile olmak istedikleri kişi arasında bir uçurum vardır.

- Hata ve suçları ile yüzleşmekten kokarlar.

- Kendilerini her anlamda yetersiz hissederler.

- Aşağılık kompleksine sahip olan kişiler, kendilerini yetersiz gördükleri için toplumdan uzaklaşırlar. Bu nedenle arkadaş edinme konusunda da sıkıntı yaşarlar.

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ NASIL YENİLİR?

Bu problemin yok edilmesi için ilk önce kişinin kendisinde aşağılık kompleksi olduğunu kabul etmesi gerekir. Bu komplekse sahip olan kişiler, mükemmel olmak zorunda olmadıklarını kabul etmeliler. Bundan sonra yetenekli ve iyi olduğu konuların neler olduğunu saptamalı ve bu yetenekleri üzerinde çalışmalıdırlar.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 23:59
  1. Aşağılık
  2. kompleks
  3. sağlıksafra taşı
  4. psikoloji

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