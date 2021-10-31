Arzum’dan satranç sporcularına destek

2009’dan beri Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’na sponsor olduklarını hatırlatan Kolbaşı, bugüne kadar 2 binin üzerinde sporcuya destek verdiklerini kaydetti. Kolbaşı, yurdun her yerinden profesyonel kadın satranç sporcu sayısının artmasına katkı sağladıklarını söyledi. “Ülkemizin en prestijli satranç şampiyonaları arasında yer alan Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası, son yıllarda ulusal ve uluslararası arenada dereceye girmiş sporcularla beraber 7’den 77’ye binlerce lisanslı sporcunun mücadele etmek istediği bir etkinliğe dönüştü” dedi.

Sosyal sorumluluk çalışması

Kolbaşı, faydalı ve sorumlu marka anlayışını benimsediklerini ifade ederek, “Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuz da sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz başlıklarımızdan biri. Satranca gönül vermiş kadınlara destek olurken ‘Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında’ diyoruz. Her alanda olduğu gibi bu alanda da kadınların zekâlarına güveniyoruz” diye konuştu.