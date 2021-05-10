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Ekonomi Arzum'a 11 ödül birden
Ekonomi

Arzum'a 11 ödül birden

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award’ 2021’de 4 ürünüyle 11 ödül aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:01:00 -
Arzum'a 11 ödül birden

Arzum Maxi Grill Pro Multi Fonksiyonel Pişirici; ‘Tasarım’, ‘Fonksiyonellik’ ve ‘Kolay Kullanım’ ödüllerinin sahibi oldu. OKKA ailesinin en yeni üyesi Arzum OKKA Minio Jet, ‘Yılın en iyi ürünü’ ödülünün yanı sıra kompakt, şık tasarımıyla ‘Tasarım’ ve ‘Kullanım Kolaylığı’ ödüllerine lâyık görüldü. Arzum Clean Force Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge’ye ‘Tasarım’, ‘Fonksiyonellik’ ve ‘Kolay Kullanım’ ödülleri verildi. Arzum Tostçu Mini  ise ‘Tasarım’ ve ‘Kullanım Kolaylığı’ ödüllerini aldı. Geliştirdiği her ürünüyle yenilikçi çizgisini daha da ileriye taşıyan Arzum, Plus X Award’da 2013’ten bu yana kazandığı 25 ödüle bu yıl 11 tane daha ekleyerek toplam ödül sayısını 36’ya çıkararak başarısını taçlandırdı.

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