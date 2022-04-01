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Biyografi Arzu Sabancı kimdir? Hakan Sabancı Arzu Sabancı’nın oğlu mu?
Biyografi

Arzu Sabancı kimdir? Hakan Sabancı Arzu Sabancı’nın oğlu mu?

Şeyma Subaşı ile gayrimeşru ilişki yaşadığı iddia edilen, Hakan Sabancı’nın harcamanın dozunu bir hayli kaçırması nedeniyle limitsiz kredi kartının Sabancı’nın annesi tarafından elinden alındığı iddiaları sosyal medyanın diline dolandı. Peki Hakan Sabancı kimdir? Hakan Sabancı kimin oğlu? Hakan Sabancı’nın annesi kim? Arzu Sabancı, Hakan Sabancı’nın annesi mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-01 08:39:00 - 2022-04-01 08:45:00
Arzu Sabancı kimdir? Hakan Sabancı Arzu Sabancı’nın oğlu mu?

Arzu Sabancı kimdir? Arzu Sabancı, Ömer Sabancı’nın eşidir. Arzu Sabancu 7 Eylül 1965 yılında dünyaya geldi. Arkeoloji öğrenimi gördü. İş hayatına, 1997’de, birçok dünya markasına koleksiyon hazırlayan ExSa Konfeksiyon’da başladı. 2000’de, İngiltere’deki Arcadia Group bünyesinde bulunan altı tanınmış markayı Türkiye perakende sektörüne kazandıran Giysa’da çalıştı. Dört yıl sonra kendi şirketini kurarak dünyanın seçkin moda markalarını Türk modaseverlerle buluşturdu. 2008’de İtalyan PINKO markasını bünyesine kattı. Koton ve PINKO için kapsül koleksiyonlar hazırladı. Arzu Sabancı’nın çocukları: Hacı Sabancı, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı’dır.

Hakan Sabancı kimdir?

Hakan Sabancı 14 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Densa Holding yönetim kurulu üyesi Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlundan biri olan Hakan Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir. Kardeşleri Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı'dır.

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