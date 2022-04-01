Arzu Sabancı kimdir? Hakan Sabancı Arzu Sabancı’nın oğlu mu?

Arzu Sabancı kimdir? Arzu Sabancı, Ömer Sabancı’nın eşidir. Arzu Sabancu 7 Eylül 1965 yılında dünyaya geldi. Arkeoloji öğrenimi gördü. İş hayatına, 1997’de, birçok dünya markasına koleksiyon hazırlayan ExSa Konfeksiyon’da başladı. 2000’de, İngiltere’deki Arcadia Group bünyesinde bulunan altı tanınmış markayı Türkiye perakende sektörüne kazandıran Giysa’da çalıştı. Dört yıl sonra kendi şirketini kurarak dünyanın seçkin moda markalarını Türk modaseverlerle buluşturdu. 2008’de İtalyan PINKO markasını bünyesine kattı. Koton ve PINKO için kapsül koleksiyonlar hazırladı. Arzu Sabancı’nın çocukları: Hacı Sabancı, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı’dır.

Hakan Sabancı kimdir?

Hakan Sabancı 14 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Densa Holding yönetim kurulu üyesi Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlundan biri olan Hakan Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir. Kardeşleri Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı'dır.