0553 313 94 23

ARWU Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ERÜ’nün Başarısı

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Shanghai Ranking Consultancy tarafından ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2019 Dünya Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında 701-800 bandında ve Türkiye üniversiteleri arasında 6 üniversite ile birlikte 2.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:42
ARWU Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ERÜ’nün Başarısı

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Shanghai Ranking Consultancy tarafından ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2019 Dünya Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında 701-800 bandında ve Türkiye üniversiteleri arasında 6 üniversite ile birlikte 2. sırada yer almak suretiyle önemli bir başarı gösterdi.


Yayımlanan sonuçlara göre, ARWU 2019 sıralamasında Türkiye’den 12 üniversite yer bulabildi. Yayımlanan sıralamada, Erciyes Üniversitesi dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında 701-800 bandında ve Türkiye üniversiteleri arasında 6 üniversite ile birlikte 2. sırada yer almak suretiyle önemli bir başarı gösterdi. Türkiye’deki 11 araştırma ve 5 aday üniversitenin durumları incelendiğinde, sıralamaya araştırma üniversitelerinden yalnızca 7’sinin girebildiği, aday üniversitelerden ise yalnızca 1’inin sıralamada yer bulabildiği görüldü.


Elde edilen başarıyı değerlendiren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Biz araştırma üniversitesiyiz. Türkiye’de 11 araştırma merkezi var ve Anadolu’da İzmir, Ankara ve İstanbul gibi illeri saymazsak tek araştırma üniversiteyiz. Bu bizim için gurur verici bir olaydır. Bu Anadolu’daki diğer üniversiteler için de bir motivasyondur. Biz çıtamızı daha da yükseltmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği ’Dünya üniversiteleri arasında ilk 500 girmek’ gibi bir hedefi var. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. en kısa zamanda da bu hedefe ulaşabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak"
    1. "Yemen'in güneyindeki ayaklanma..
    2. Ankara voleybolun da başkenti olacak
    3. Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale..
    4. Trump'ın ziyaretini ertelemesi..
    5. Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı
    6. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    7. Tekirdağ'da sosyal medyadan terör..
    8. Depreme dayanıklı bina nasıl..
    9. Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: “CHP..
    10. KKTC Başbakanı Ersin Tatar:
    11. Eskişehir’deki zincirleme trafik..
    12. Serbest piyasada altın fiyatları
    13. Erdem Özgenç Fatih Karagümrük’te
    14. Tunceli’de 3.9’luk deprem
    15. Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular
    16. Efeler turp gibi
    17. 7. Boğaziçi Film Festivali, First Cut..
    18. BM'den İdlib'e insani yardım
    19. Metin Feyzioğlu: Kavga mı edelim
    20. Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020..
    21. "Yanlışlıkla" iki günlüğüne "ünlü" oldu
    22. TDP ekipleri 24 bin 863 kişiye ulaştı
    23. KYK yurdunda kalan öğrenci ücretli..
    24. Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten..
    25. Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde
    26. Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
    27. Uzmanından korkutan uyarı: İstanbul..
    28. Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden..
    29. AK Parti Tunceli’de, 18’inci yaşını..
    30. ASKON’un hedefi daha fazla yatırım ve..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!