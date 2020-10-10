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Teknoloji Arvento
Teknoloji

Arvento

Arvento nedir ne işe yarar? Arvento nasıl çalışır? Araç takip sistemi nasıl takılır? Arvento araç takip sistemi hakkında merak ettikleriniz yazımızda.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 20:03:00 -
Arvento

Kendini mobil sistemler geliştirip üretmeye adamış bir teknoloji şirketi olan Arvento, araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne- kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri geliştirip üretmektedir.

Araç takip sistemi nasıl çalışır?

Araç takip sistemi, genellikle araçlara monte edilen birim ya da birimler aracılığıyla; GPS uydularından alınan konum bilgilerinin, araç üzerinden toplanan çeşitli algılayıcı ve benzeri bilgiler ile birlikte GSM/GPRS üzerinden bir merkeze iletilmesi ve kullanıcılara kontrollü olarak internet üzerinden iletir.

Araç takip sistemi nereye takılır?

Araç takip sistemi nereye monte edilir? Sorusu cihazı almayı düşünenler tarafından en çok merak edilen sorudur. Cihaz monte edilirken gözle direkt görülemeyen ve zor ulaşılabilen bir bölüm seçilir. Örneğin; torpidonun içi, direksiyon kutusu ya da ön konsol içi boşluk olabilir.

Arvento siyah nokta ne anlama gelir?

Siyah Nokta, araçtan konum bilgisi alınamıyor alamına gelmektedir. (Aracın GSM kapsama alanı dışında olması, GPS alıcısının GPS uydularını göremeyeceği kapalı bir yerde olması veya GPS sisteminde arıza olması ya da GSM hattının kapalı olması gibi nedenlerden dolayı araçtan konum bilgisi alınamaz.)

Araç takip sistemi fiyatı ne kadar?

Araç takip sistemi fiyatları Ortalama olarak araç başına 500 TL ile 800 TL arasında değişmektedir.

Arvento firması hangi ülkeye ait?

Türkiye'de pazar lideri olan, Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde en önemli oyunculardan biri olan Arvento, yazılım ve donanım çözümleriyle 33.000 müşteri ve 450.000 araç referansına sahip.

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