Arutyunyan'ın itirafı sonrası Ermenistan karıştı!

Dağlık Karabağ’daki Ermeni toplumunun sözde lideri Araik Arutyunyan, Azerbaycan ordusunun kontrolündeki Şuşa bölgesinin Çaylakgala (Khtsaberd) köyü yakınlarında büyük bir grup Ermeni askerinin esir düştüğünü belirtti.

Araik Arutyunyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Maalesef Khtsaberd yakınlarında onlarca askerimiz esir düştü. Halihazırda Savunma Bakanlığı olayın detaylarını araştırıyor. Bu olaydan sorumlu olanlara şahsen hesap soracağım. Önümüzdeki çabalarımızın merkezinde askerlerimizin en kısa sürede ve güvenilir bir şekilde geri dönmesi olmalı ve artık bu yönde adımlar atıyoruz” ifadesini kullandı.

Daha önce Karabağ Ermenileri, bölgedeki birkaç mevzi ile iletişimin kesildiğini bildirmişti.

Dün sosyal medyada, Şuşa yakınlarında esir alınan bir grup Ermeni askerinin videosu yayılmıştı. 150’den fazla Ermeni askerinin esir düştüğü ileri sürülmüştü.

Rusya, Dağlık Karabağ'da yeniden silah seslerinin duyulduğu bölgede neler yaşandığına ilişkin çok az bilgisi olduğunu açıkladı. Azerbaycan ordusunun 160 Ermenistan askerini esir aldığı resmen doğrulanınca Erivan fena karıştı, göstericiler Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp içeri girdi. Dünya, ulusal utanca dönüşen olayları ağzı açık izliyor. Olayları BBC'nin canlı yayınladığı aktarıldı.

Ermenistan sallandı

Askerlerin esir alındığı haberi Ermenistan'da bir öfke patlamasına yol açtı, BBC kayıp asker yakınlarının başkent Erivan'da Ermenistan Savunma Bakanlığı önünde toplandığını ve bakanlığın kapısını kırarak binaya girdiğini duyurdu.

Bakanlık önünde yaşananları ekrana getiren yerel medya ise, göstericilerin Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'la görüşmek istediklerini aktardı.

Anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. İmzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.

Anlaşma gereği tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.

Ateşkesi Ermeniler bozdu

Karabağ’daki taraflar, 12 Aralık günü birbirlerine karşılıklı olarak ateşkesi ihlal suçlaması yöneltmişti. Rus barış gücü, Dağlık Karabağ’ın Hadrut bölgesinde otomatik silahlardan ateş açılması olayının ardından, çatışmanın taraflarına ateşkese tam uyulması çağrısı yapmıştı.