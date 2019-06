Aruba’nın çıkardığı yeni kitapta gelişen teknolojilerin 5 yılı değerlendirildi

Aruba’nın çıkardığı yeni kitapta, kurumların teknolojiye bakış açılarını ve iş modellerini temelden değiştirmeleri gerektiğini belirtirken aynı zamanda uç teknolojilerin oluşturduğu yeni ekonomik potansiyeli de gözler önüne serildi.

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’nın çıkardığı yeni kitaba göre; önümüzdeki 5 yıl, gelişen teknolojilerin kullanıcı deneyimini iyileştirmek, iş modellerini dönüştürmek ve yeni gelir fırsatları oluşturmak için uç teknolojilere doğru bir geçişe sahne olacak.

Aruba’nın Fast Future iş birliğiyle hazırladığı Uç Teknolojilerde Fırsat: 2025’e Doğru Giderken Değişim, Zorluk ve Dönüşüm (Opportunity at the Edge: Change, Challenge, and Transformation on the Path to 2025) kitabı, uç teknolojilerle beraber, networke bağlanan kullanıcı verilerinin işlenip, analiz edilmesinin hem müşteri hem de çalışan deneyiminde devrim oluşturacağı anlatılıyor. Böylece, daha dinamik, tepkisel ve kişiselleştirilmiş iş modelleri oluşturulacak ve hatta tamamen yeni oluşan sektörlerin büyümesi ivmelenecek. Kitap aynı zamanda, işletmelerin bu fırsatları değerlendirmek için olabildiğince geniş çapta stratejik, yapısal ve liderlik dönüşümüne girişerek, temel değişiklikleri benimsemeleri gerektiğini savunuyor.

Aruba’nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Morten Illum’un kitap hakkındaki, "Bu kitap, gerekli organizasyonel değişiklikleri yapmaya niyetli şirketlerin, uç teknolojileri kullandıkları takdirde büyük bir ticari fırsatla karşı karşıya olduklarını gösteriyor. Uç teknolojiler, şirketlerin hem çalışan hem de müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama, hizmet verme ve anlama konusunda çarpıcı bir değişimi temsil ediyor: Dinamik, hazır ve kişiselleştirilmiş hizmetlerden meydana gelen bir dünya" dedi.