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[email protected]'in en genç sergisi sanatseverlerle buluştu

İyilik İçin Sanat Derneği'nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden yeni mezun gençleri desteklemek üzere kurguladığı Atölye|Pasaj'ın genç sanatçılarının 72 eseri dönüşümlü olarak izleyenlerin beğenisine sunuluyor

03 Eylül 2019 Salı 12:12
Artweeks@Akaretler'in en genç sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Atölye|Pasaj'da çalışmalarını sürdüren ikinci dönem sanatçı grubunun eserleri [email protected]'de sergileniyor.

Sergide, İyilik İçin Sanat Derneği'nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden yeni mezun gençleri desteklemek üzere kurguladığı Atölye|Pasaj'ın genç sanatçıları sanatseverlerle buluşuyor.

İyilik İçin Sanat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre sergide Aysun Telli, Bengü Toksöz, Ezgi Kılıç, İbrahim Özsözgün, Merve Topuz ve Seher Yılmaz'ın 72 eseri dönüşümlü olarak izleyenlerin beğenisine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, Atölye|Pasaj Projesi'ni, başarılı ve gelecek vaat eden, imkanları kısıtlı genç ressam adaylarının sanat hayatlarına devam etmeleri amacıyla başlattıklarını ifade etti.

Bozkurt, bu anlamda Türkiye’de benzer bir proje olmadığını belirterek, şunları aktardı:

"3 yıldır düzenli olarak devam ettiğimiz atölye ziyaretlerinde sanatçılarla yaptığımız sohbetlerde gördük ki sadece başarılı ve iyi eğitimli olmak sanatçı olmak için yeterli gelmiyor. Sanat üretimine devam edebilmek için maddi imkanın da olması gerekiyor. Projemizde, genç sanatçıların sanat üretimine devam edebilmeleri için 1 yıl boyunca gerekli tüm maddi imkanları dernek olarak sağlıyoruz."

[email protected]'in önemine işaret eden Bozkurt, "Genç sanatçılarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Eserlerini, böylesine önemli bir etkinlikte sergileme fırsatı buldular. Gençlerimize somut projelerle destek vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, tüm sergi ve söyleşilerin ücretsiz olduğu [email protected] kapsamında Akaretler Sıraevler'deki 23 numaralı binada 22 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:12
  1. [email protected]

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