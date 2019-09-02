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"[email protected]" üçüncü kez sanatseverlerle buluştu

Üç hafta boyunca Akaretler Sıraevler'de sanatseverleri ağırlayacak olan projede, 14 galeri, 4 koleksiyoner ve 7 sanatçı projesi yer alıyor

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:47
"Artweeks@Akaretler" üçüncü kez sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Yerli ve yabancı birçok sanatçının eserlerinin bir arada yer aldığı ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "[email protected]" başladı.

Üç hafta boyunca Akaretler Sıraevler'de sanatseverleri ağırlayacak olan projede, 14 galeri, 4 koleksiyoner ve 7 sanatçı projesi yer alıyor.

Projenin koordinatörü Sabiha Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk projede eserlerin 3 binada sergilendiğini, bu yıl ise galeriler ve koleksiyonerlerle büyüyerek 10 binaya yayıldıklarını söyledi.

- "Galeriler (projeye) temsil ettikleri sanatçılarla katıldılar"

"[email protected]"in üçüncü edisyonuna bu yıl 14 galerinin katılım gösterdiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Galeriler (projeye) temsil ettikleri sanatçılarla katıldılar. Aslında bir nevi küçük fuarımsı bir sergileme yapmış oldular." dedi.

Kurtulmuş, proje kapsamında Hacı Sabancı'nın koleksiyonundan bir bölümünün de izlenime sunulduğunu aktararak, "(Projede ayrıca) Agah Uğur'un göç konulu bir video düzenlemesi var. Evliyagil Müzesi de kendi koleksiyonundan küçük bir kesiti Beral Madra küratörlüğünde burada gösteriyor olacak." diye konuştu.

"[email protected]"in amacına da değinen Sabiha Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ben bir galericiyim. 'Kolektif bir duruş sergileyelim. Farklı disiplinlerden yapılar bir araya gelsin' diye bir düşüncem vardı. Sonra yakın koleksiyoner ve galerici arkadaşlarımı arayarak ilk projemizi hayata geçirdik. Daha sonra da projenin etkisi, sinerjisi, her şeyi çok güzel olunca birkaç dostumuz daha bize katıldı ama yine yapı aynıydı. Fuar, koleksiyoner ya da galeri sergisi değil, hepsinin bir arada yer aldığı, birbirini destekleyen, tamamlayan ve takip eden bir proje oldu."

- "Yurt dışında da gayet güzel uygulanabilir bir proje"

Kurtulmuş, projenin yurt dışına taşınabileceğini de söyleyerek, "Bu projedeki yapıların farklı bir mekanda bir araya geldiği bildiğim kadarıyla bir oluşum yok. Genelde fuarlar, sergiler ya da galerilerin kendi mekanlarında bir arada aynı gün açılış yaptıkları organizasyonlar var. Yani yapı olarak yurt dışında da gayet güzel uygulanabilir bir proje. En azından denilebilir olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlk iki yıldan bu yana projenin oldukça destek aldığını ve ilgi gördüğünü dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi bir izleyici kitlesine de ulaştık. Koleksiyonerler de uzun zamandır farklı yapıları takip etmek istiyorlar. Biz de onlar için bir yenilik sunmuş olduk. Şu ana kadar ki bütün yorumlar pozitifti. Belki bu projeden itibaren farklılıklar çıkacaktır. Onları da değerlendirip 'neler yapılabilir ?', 'nasıl daha fazla geliştirilebilir ?', 'nasıl sürdürülebilir ?' bunlar üzerine düşüneceğimiz bir sayı olacak üçüncü edisyon."

UBS ana sponsorluğunda ve Bilgili Holding'in destekleriyle düzenlenen [email protected]'in üçüncü edisyonuna "Aria", "Ambidexter", "Gama", "Baraz", "Artnivo", "artSumer", "Mixer", "Empire Project", "Krank", "Martch Art Project", "Anna Laudel", "Ferda Art Platform" ve "MERKUR" galerileri kendi sanatçılarından oluşan karma sergilerle katılıyor.

Sergilerin yanı sıra sanatçılarla ve koleksiyoncularla gerçekleştirilecek söyleşilerin de katılımcılarla buluşacağı proje, ücretsiz olarak 22 Eylül'e kadar görülebilecek.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 19:47
  1. Artweeks @Akaretler

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