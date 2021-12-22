Artvin’de yarın okullar tatil mi? Artvin Valiliğinden açıklama geldi mi?

Artvin'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla cadde ve sokakların beyaza büründüğü kent merkezinde değişik yaş gruplarından insanlar kartopu oynayıp poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı. Trafikte aksama yaşanmaması için Artvin Belediyesi ekiplerince ana cadde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Öte yandan, Borçka-Hopa karayolu, Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin bölgede yürüttüğü kar temizleme çalışması sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

Artvin'de okullar tatil mi?

Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime 22 Aralık Çarşamba günü bir gün ara verildi. Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamada “Artvin ilimizin bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin il merkezi ve Murgul ilçemizde 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca il merkezi ve Murgul ilçemizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın, 22 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi. Artvin Valiliği 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Artvin hava durumu