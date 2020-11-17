  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Yerel

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:52:00 -
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlediği belirlenen 10 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 47,181 gram kubar esrar, 55 gram kenevir bitkisi tohumu, 628 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca,10 fişek, 3 cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden G.A.T, B.S, M.E, C.B.Y. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.S, K.K, N.A, Ş.E. ve K.S. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama
Gündem

Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı. Büyük tepki çeken olay so..
BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı
Gündem

BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı

'BELTUR'da kamu zararı 70 milyon TL' haberinin ardından CHP'li İBB'de hareketli anlar yaşanmaya başlandı.

İlk kez konuştu! Meral Akşener'den Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk açıklaması
Siyaset

İlk kez konuştu! Meral Akşener'den Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk açıklaması

FETÖ ve HDP çıkışlarının ardından partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ve aynı gün istifa eden İsmail Koncuk'la ilgili açıklamada bulunan İYİ Pa..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay