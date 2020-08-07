  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Artvin'de uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:26:55 -
Artvin'de uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti

ARTVİN (AA) - Artvin'de hayvanlarına yaprak toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Hayvanları için ağaçtan yaprak toplamak üzere Sündüs Tokgöz (45), eşi Osman Tokgöz ile merkeze bağlı Ortaköy köyü Çalışkanlar mevkisine gitti. Sündüs Tokgöz, çıktığı ağaçta bastığı dalın kırılması sonucu düşerek yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Osman Tokgöz'ün yetkilileri arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu ulaşılan Tokgöz'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Tokgöz'ün cesedi, Artvin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mert'ten sonra bir transfer daha bitti! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye döndü
Spor

Mert'ten sonra bir transfer daha bitti! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye döndü

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül eski takımına geri döndü. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün tekrar sarı lacivertli formayı giyeceğini açıkladı. Gökhan'..
Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD ile terör örgütü YPG arasında yapılan petrol anlaşmasının arka planını anlattı.
Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu
Gündem

Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda kurmay albay rütbesinde bulunan Fatih Yarımbaş, mahkemedeki savunması..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı