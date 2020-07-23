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Aktüel

Artvin'de uçuruma düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:58:55 -
Artvin'de uçuruma düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

ARTVİN (AA) - Artvin'de uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seyitler köyü Aydoğan Mahallesi'nde, Hülya Diler'e ait inek, bahçede otlarken uçuruma yuvarlandı.

Durumu fark eden Diler, ineği düştüğü yerden çıkaramayınca Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği düştüğü yerden yürüterek belli bir noktaya kadar getirmeyi başardı.

Ekipler daha sonra hatlarla bağladıkları ineği iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı.

Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen inek sahibine teslim edildi.

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