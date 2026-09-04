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Gündem Artvin'de tarihi ahşap cami ve lojmanı kül oldu
Gündem

Artvin'de tarihi ahşap cami ve lojmanı kül oldu

Yeniakit Publisher
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Artvin'de tarihi ahşap cami ve lojmanı kül oldu

Artvin’in Şavşat ilçesinde tarihi ahşap camide çıkan yangın lojmana sıçradı. Cami ve lojman küle dönerken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Pınarlı köyünde bulunan 1933 yapımı tarihi camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler cami lojmanına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, cami lojmanı kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangın anı ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

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