Artvin'de sağanak etkili oldu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen 3 dere taştı, 2 ev ise heyelan riskine karşı boşaltıldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle İçkale ve Aksu deresi ile Zedoban köyünden geçen derede su seviyesi yükseldi. Üç derenin de bazı bölümlerinde taşma meydana gelmesi sonucu yollarda su birikti, zaman zaman trafikte aksama yaşandı.

Güresin köyüne bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde ise heyelan oluştu. Bölgedeki 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

İlçe merkezindeki iş merkezinin alt katındaki otoparkı, yine zemin katta bulunan 2 iş yeri ile çay fabrikasının bahçesini su bastı. Yeniyol Mahallesi'ndeki taş ocağındaki bir iş makinesinin de su altında kaldığı öğrenildi.

Sağanağın aralıklarla devam ettiği ilçede Borçka Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.