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Artvin'de mantardan zehirlenen kişi ambulans helikopterle Trabzon'a götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:23:28 -
Artvin'de mantardan zehirlenen kişi ambulans helikopterle Trabzon'a götürüldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde, yediği mantardan zehirlenen kişi ambulans helikopterle götürüldüğü Trabzon'da tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıca köyünde, sahurda mantar yiyen Tolga Kaya (26), sabah mide ve karın ağrısı şikayetiyle Şavşat Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan Kaya için sevk kararı verilmesi üzerine Trabzon'dan ambulans helikopter gönderildi.

Kaya, helikopterle götürüldüğü Trabzon'da tedavi altına alındı.


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