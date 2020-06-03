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Artvin'de iş yerleri ve kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:05:05 -
Artvin'de iş yerleri ve kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu

ARTVİN (AA) - Artvin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgınının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde belirtildiği üzere Artvin'deki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, iş yeri gibi kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanlar ile ve bu alanlarda bulunan müşteri ve vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

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